Ужас военных преступлений РФ. Почти под каждым разрушенным домом в Мариуполе находятся до 100 погибших мирных жителей — мэр города 30 мая, 20:49 Цей матеріал також доступний українською Разбомбленное россиянами здание драматического театра в Мариуполе (Фото:Alexander Ermochenko / REUTERS)

Под почти каждым завалом и разрушенным домом в Мариуполе находятся от 50 до 100 убитых мирных жителей, сообщил мэр города Вадим Бойченко.

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Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета в Telegram.

По данным мэра, всего в Мариуполе за два месяца россияне полностью разрушили более тысячи многоэтажек.

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«Российская армия убила более 20 тысяч населения и это очень оптимистичные цифры», — сказал Бойчено в эфире Freedom.

Он добавил, что город стоит на пороге инфекционной катастрофы и 100 тысячам местных жителей, которые остаются в городе, грозят возможные вспышки холеры, дизентерии и других опасных болезней, которые до конца года могут унести тысячи жизней.

«Наши врачи говорят, что это лето может унести жизни тысячи простых мариупольцев. Так же как это сделала война», — сказал Бойченко.

Мариуполь был заблокирован российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек. Украинский омбудсмен Людмила Денисова сказала, что оставшиеся в Мариуполе почти 170 тысяч жителей страдают от голода из-за действий российских оккупантов.

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