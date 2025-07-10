В июне Россия убила в Украине больше всего людей за последние три года (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

В июне 2025 года в Украине зафиксировали наибольшее за последние три года количество жертв среди гражданского населения — погибли 232 человека, еще 1343 получили ранения. Об этом говорится в докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

По данным миссии, всего за первое полугодие 2025 года количество гражданских жертв составило 6754 человека. Это на 54% больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда было задокументировано 4381 погибшего.

За последние полгода количество погибших среди гражданского населения выросло на 17%, а количество раненых — на 64%. В отчете отмечается, что в июне 2025 года Россия нанесла в 10 раз больше ракетных ударов и атак дронами-камикадзе, чем за тот же период 2024 года. В результате обстрелов пострадали мирные жители по меньшей мере в 16 областях Украины и в Киеве.

В ООН объяснили, что резкий рост количества погибших и раненых среди гражданских вызван ударами России по городам с использованием ракет дальнего действия и беспилотников, которые наносят значительные разрушения.

Также отмечается, что все чаще российские войска применяют дроны ближнего радиуса действия, которые наносят смертельные удары по населенным пунктам, расположенным вблизи линии фронта.

С начала полномасштабной войны России против Украины Мониторинговая миссия ООН по правам человека задокументировала по меньшей мере 13 580 погибших среди гражданского населения, из них 716 — дети. Еще 34 115 мирных жителей получили ранения, среди которых — 2173 ребенка.

В ночь на 10 июля российские войска массированно атаковали Киев шахедами и баллистикой. Последствия атаки зафиксировали в восьми районах. Известно о двух погибших.

В целом армия РФ выпустила по Украине ночью 18 ракет и 397 дронов. ПВО сбила все восемь баллистических ракет, шесть Х-101 и 164 БпЛА, еще 204 цели были локально потеряны, сообщили Воздушные силы.