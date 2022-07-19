«Без мамы остались трое детей». Умерла врач-невролог Наталья Фальштынская. В момент ракетного удара по Виннице она спасала жизни пациентов 19 июля, 10:01 Наталья Фальштынская (Фото:Винницкий облсовет / Telegram)

В Виннице количество жертв ракетного удара российских оккупантов возросло до 25. Ночью 19 июля в больнице скончалась врач-невролог Наталья Фальштынская.



Об этом сообщает Винницкий областной совет в Telegram.

«Наталья Фальштынская в момент прилета ракеты находилась на рабочем месте и спасала жизнь других людей», — говорится в сообщении.

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У Натальи Фальштынской осталось трое детей.

«Когда прилетела ракета, она принимала пациентов в клинике Нейромед. Без мамы остались трое детей», — написал глава Винницкой ОГА Сергей Борзов в Telegram.



14 июля Россия нанесла ракетные удары по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города, где в это время находилось много людей.



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