«Без мамы остались трое детей». Умерла врач-невролог Наталья Фальштынская. В момент ракетного удара по Виннице она спасала жизни пациентов

19 июля, 10:01
Наталья Фальштынская (Фото:Винницкий облсовет / Telegram)

Наталья Фальштынская (Фото:Винницкий облсовет / Telegram)

В Виннице количество жертв ракетного удара российских оккупантов возросло до 25. Ночью 19 июля в больнице скончалась врач-невролог Наталья Фальштынская.

Об этом сообщает Винницкий областной совет в Telegram.

«Наталья Фальштынская в момент прилета ракеты находилась на рабочем месте и спасала жизнь других людей», — говорится в сообщении.

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У Натальи Фальштынской осталось трое детей.

«Когда прилетела ракета, она принимала пациентов в клинике Нейромед. Без мамы остались трое детей», — написал глава Винницкой ОГА Сергей Борзов в Telegram.

14 июля Россия нанесла ракетные удары по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города, где в это время находилось много людей.

https://www.youtube.com/watch?v=UxpxVzA7Ns4
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Винница Ракеты Ракетные удары Война России против Украины

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