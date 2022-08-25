Среди них двое детей. Количество жертв удара РФ по Чаплино возросло до 25 человек 25 августа, 09:53 Российские ракеты попали в частный дом и железнодорожный вокзал (Фото:dnepr.express)

Количество жертв ракетного удара РФ по Чаплино Днепропетровской области возросло с 22 до 25 человек.

Об этом в четверг, 25 августа, сообщил у себя в Telegram-канале заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«В результате обстрелов жилого сектора и железнодорожной станции погибли 25 человек, из них двое — дети. 11-летний мальчик погиб под завалами дома, еще один 6-летний ребенок — во время пожара в автомобиле возле железнодорожной станции. Пострадал 31 человек», — рассказал представитель ОПУ.

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Удар ВС РФ по Чаплино был нанесен 24 августа, на 31-ю годовщину Независимости Украины.

Российские ракеты попали в частный дом и объекты железнодорожной инфраструктуры, в частности, в станцию, где в результате взрыва сгорели несколько вагонов пассажирского поезда и припаркованные рядом автомобили, в том числе с людьми.

Советник Офиса президента Алексей Арестович заверил, что украинская армия в ближайшее время ответитна это военное преступление.



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