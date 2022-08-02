Обстрел эвакуационного автобуса в Херсонской области: количество жертв и пострадавших возросло 2 августа, 13:06 Количество жертв обстрела эвакуационного автобуса в Херсонской области возросло до трех, еще пять человек были ранены (Фото:vchaspik.ua)

В результате обстрела российскими оккупантами эвакуационного микроавтобуса возле села Долговое Бериславского района Херсонской области погибли три человека, еще пять были ранены.

Об этом сообщает оперативное командование Юг в Facebook.

«В районе Долгового рашисты из противотанкового ракетного комплекса расстреляли гражданский микроавтобус. Погибли три, ранены пять мирных жителей. Пострадавшие доставлены в больницу, им предоставлена помощь», — говорится в сообщении.

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В понедельник вечером, об обстреле рассказал руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. Тогда он сообщил о двух погибших и двух пострадавших.



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