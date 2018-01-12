Количество заболевших корью в Киеве увеличилось еще на восемь человек

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Корью болеют 57 детей

Корью болеют 57 детей

По состоянию на пятницу, 12 января, в Киеве зафиксировали 74 случая заболевания корью.

Как сообщили в Госпотребслужбе, 57 заболевших – дети.

Отмечается, что болеют дети разных возрастных групп. Наибольшее количество случаев кори зафиксировано у детей в возрасте 5-9 лет – 46,5%.

Днем ранее в столице было зафиксировано около 66 случаев кори.

Более 20 заболевших детей посещали цирк Кобзов в период с 22 по 30 декабря 2017 года. В этот период случай кори был зарегистрирован у одного из сотрудников цирка. В цирке отвергают все обвинения.

Чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации, власти Киева решили запретить детям без прививок посещать школы и детсады всех форм собственности.

В Минздраве заявили, что эпидемии кори в Украине нет.

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