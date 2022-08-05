Приверженцев УПЦ МП — только 4%. Более половины украинцев являются верующими ПЦУ — опрос 5 августа, 14:54 Количество украинцев, которые ассоциируют себя с ПЦУ, возросло на 12% (Фото:ПЦУ/Facaebook)

54% украинцев относят себя к верующим Православной церкви Украины, приверженцев УПЦ Московского патриархата — только 4%.

Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

14% респондентов считают себя просто православными, без конкретизации патриархата.

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По данным социологов, по сравнению с 2021 годом количество верующих ПЦУ возросло с 42% до 54%, а количество прихожан УПЦ МП снизилось с 18% до 4%.

В целом по Украине 72% опрошенных идентифицируют себя как православных, 10% - как атеистов, 8% - как греко-католиков. Другие религии и конфессии назывались реже.

Опрос проводился с 6 по 20 июля. Было опрошено 2000 человек методом телефонного интервью, за исключением оккупированных до 24 февраля территорий Донбасса и Крыма, а также тех, кто после начала полномасштабной войны выехал за границу.

В начале марта священники УПЦ (МП) записали обращение, в котором призвали митрополита Онуфрия созвать поместный собор УПЦ, чтобы выйти из московского патриархата.

По состоянию на конец апреля священники УПЦ (МП) также собрали более 400 подписей за международный церковный трибунал над патриархом РПЦ Кириллом.

27 мая Собор УПЦ (московского патриархата) объявил о полной самостоятельности и независимости от российской церкви и выразил несогласие с позицией главы РПЦ. Собор осудил войну и призвал власти Украины и России «продолжать переговорный процесс и поиск сильного и разумного слова, которое смогло бы остановить кровопролитие».

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний после этого заявил, что «независимость и самостоятельность в управлении» УПЦ (МП) была провозглашена в 1990 году и «де-факто связь УПЦ с Москвой остается».

Предстоятель РПЦ, приспешник российского диктатора Владимира Путина, поддержал решение Кремля развязать полномасштабную войну в Украине.

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