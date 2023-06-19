В ближайшие дни РФ снова может усилить атаки дронами-камикадзе: в ВСУ назвали причину

19 июня, 09:52
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Обломок сбитого дрона-камикадзе во время одной из вражеских атак на Украину (Фото:Handout via Reuters)

Обломок сбитого дрона-камикадзе во время одной из вражеских атак на Украину (Фото:Handout via Reuters)

По данным Сил обороны Украины, в ближайшие дни войска РФ снова могут увеличить количество атак дронами-камикадзе — ожидаются новые поставки беспилотников.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

«На данном этапе можем констатировать, что их стало меньше, и их используют более компактными группами, по четыре-семь единиц. Это может быть связано с тем, что они ожидают новых поставок и буквально через несколько дней будут усилены эти атаки. У них есть договоренности, есть поставки и есть планы продолжать применять дроны», — отметила она.

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Гуменюк добавила, что в большинстве случаев атаки дронами-камикадзе по югу Украины происходит с восточного побережья Азовского моря.

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С осени прошлого года РФ систематически наносить удары по Украине дронами-камикадзе иранского производства. С мая эти атаки участились, их оккупанты используют параллельно с ракетами.

В большинстве случаев силы украинской ПВО сбивают вражеские беспилотники. Обломки дронов могут падать на гражданскую инфраструктуру.

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В ночь на понедельник, 19 июня, украинские военные сбили четыре Шахеда, все они были уничтожены над Днепропетровской областью.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины дроны-камикадзе

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