«Российский военный менталитет». Потери офицеров для армии РФ малозначительны, ВСУ должны умогилить как можно больше «мяса» — эксперт 3 ноября, 13:33 Работа артиллерии (Фото:72 ОМБр им. Черных Запорожцев / Facebook)

Военный эксперт Петр Черник в эфире Радио НВ объяснил, влияют ли потери среди офицерского состава армии РФ на ее боеспособность в Украине.

«Не важно, сколько их офицеров погибло. Чем больше, конечно, тем лучше. Но российский военный менталитет очень специфичен. В батальоне может остаться один офицер, который пошлет в бой весь личный состав. Так у них все работает», — считает Черник.

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Не надо оценивать оккупантов с точки зрения европейских ценностей, которые уже укоренились в Украине, убежден эксперт. Они, по его словам, имеют совершенно другой взгляд на мир и на себя, ведь не прошли цивилизационной гуманизации:

«По моему мнению, пока это государство не распадется на 15−20 новых стран, пока классическая Россия, как мы ее понимаем, не потеряет 90% своих территорий, пока у них не заберут ядерное оружие, они от этого „величия“ и особенного своего исторического пути не выздоровеют».

А потому, по мнению Черника, все равно, кто и как в России командует войсками. Он уверяет, что играет роль всего один момент — как можно больше умогилить «мяса» в наших черноземах.