Кинжалы, Калибры, полутонные бомбы. В Воздушных Силах рассказали, сколько всего ракет Россия выпустила по Украине за время войны 17 мая, 16:34 За время полномасштабной войны Россия выпустила против Украины несколько тысяч ракет разных типов (Фото:REUTERS / Gleb Garanich)

Юрий Игнат, спикер Воздушных Сил ВСУ, рассказал NV, сколько примерно ракет враг выпустил по территории Украины и сколько крылатых ракет и дронов было уничтожено силами ПВО за время массированных обстрелов с сентября 2022-го по март 2023 года.

«Речь идет о тысячах, — так ответил на вопрос NV о том, сколько в целом ракет выпустил враг по Украине с начала большой войны, Юрий Игнат, спикер Воздушных Сил ВСУ. — Думаю, что около 8 тыс. ракет всех типов».

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Также он пояснил, что сейчас сложно назвать точное количество выпущенных Россией ракет по украинской территории. В первую очередь, потому, что разные источники подают разную статистику.

«Кто-то считает крылатые ракеты, кто-то — баллистические, еще кто-то вносит [в подсчеты] С-300», — объясняет разницу в статистических данных Игнат. И добавляет, что есть еще управляемые авиационные ракеты (УАР), такие как Х-59 и Х-31.

«А теперь враг стал применять 500-килограммовые управляемые авиабомбы. (УАБ), которые фактически заменяют ракеты на передней линии, в прифронтовых зонах», — отмечает Игнат.

Кроме того, по его словам, сложность подсчетов вызвана еще и тем, что в первые недели большой войны Воздушные Силы ВСУ не обладали нынешней мощью, поэтому трудно точно установить, где и что тогда российская армия применяла против Украины.

В то же время Игнат называет общие данные за период массированных ракетных обстрелов с 11 сентября 2022-го по 9 марта 2023 года: за это время силами ПВО было сбито около 750 крылатых ракет и 750 дронов-камикадзе, которые Россия направила по украинской критической инфраструктуре.

«Приблизительно количество одинаковое — что применений, что сбитий», — уточняет Игнат.

Напомним, в ночь на 16 мая войска РФ совершили новую массированную атаку на Украину, выпустив 18 ракет, из них — шесть Кинжалов, которые летели на Киев. Все вражеские цели были уничтожены силами ПВО Украины.

В то же время Минобороны РФ отчиталось о провальной ракетной атаке на Украину, заявив о «пораженном Patriot». Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что установка могла быть повреждена. Впрочем, в Белом доме эту информацию подтвердить не смогли. В свою очередь, спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что уничтожить Кинжалом американскую систему невозможно.

Инфографика: NV