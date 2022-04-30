Количество пропавших без вести в Украине из-за войны беспрецедентно в современной мировой истории — МВД 30 апреля, 05:44 Цей матеріал також доступний українською Статус неопознанных получили около 2000 погибших, рассказали в МВД (Фото:МВД Украины / Facebook)

За два месяца полномасштабной войны России против Украины в правоохранительные органы поступило больше 7000 заявлений об исчезновении людей. Около половины из них разыскали.

Об этом заявила заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян во время встречи с делегацией Международной комиссии по без вести пропавшим (ICMP).

«Мэри Акопян сообщила, что масштабы вторжения и, как следствие, количество пропавших без вести в Украине беспрецедентны в современной мировой истории. Так, всего за два месяца полномасштабного вторжения правоохранительным органам Украины поступило более 7000 заявлений об исчезновении людей. Впоследствии, около половины из них были разысканы. Также статус неопознанных получили около 2000 тел погибших, из которых 1282 были впоследствии опознаны», — говорится в сообщении.

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В рамках уголовных производств на сегодня назначено 927 экспертиз ДНК.

МВД обращается за помощью к странам-партнерам и международным организациям с поставками реагентов, привлечением дополнительных экспертных групп и созданием современного единого реестра пропавших без вести.

Отмечается, что через несколько недель в Киев прибудет группа специалистов по направлениям деятельности, которые предоставят конкретные предложения по идентификации жертв российской агрессии.

По данным ООН, по состоянию на 28 апреля в результате войны погибли по меньшей мере 2899 гражданских, еще 3235 ранены.

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