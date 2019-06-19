Количество пострадавших после купания в Луганской области возросло до 27 человек, 22 из них — дети
Сегодня, 09:33
Количество пострадавших после купания 15−17 июня на пляже Малибу в озере Песочное города Рубежное Луганской области возросло до 27 человек.
Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, среди пострадавших 22 ребенка.
Все пострадавшие были госпитализированы с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит.
Сейчас проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
Ранее сообщалось, что после купания в озере Песочное в инфекционное отделение госпитализированы 18 граждан, из которых 15 детей.