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Количество пострадавших после купания в Луганской области возросло до 27 человек, 22 из них — дети

Сегодня, 09:33
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Количество пострадавших после купания в Луганской области возросло до 27 человек, 22 из них — дети - фото

jarmoluk/pixabay.com

Пострадавшие были госпитализированы с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит

Количество пострадавших после купания 15−17 июня на пляже Малибу в озере Песочное города Рубежное Луганской области возросло до 27 человек.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, среди пострадавших 22 ребенка.

Все пострадавшие были госпитализированы с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит.

Сейчас проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Ранее сообщалось, что после купания в озере Песочное в инфекционное отделение госпитализированы 18 граждан, из которых 15 детей.

Теги:   Отравление Отравление людей Рубежное Луганская область ГСЧС

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