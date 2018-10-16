Количество обстрелов на Донбассе существенно уменьшилось - штаб ООС

Во вторник, 16 октября, на Донбассе российско-оккупационные войска шесть раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, один раз применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил.

По данным украинских военных, боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Станица Луганская, Чермалык, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Позиции украинских военнослужащих вблизи Водяного были обстреляны из минометов калибра 120 мм.

В течение дня потерь среди личного состава Объединенных сил не было.

Напомним, что 15 октября ситуация в районе проведения операции Объединенных сил обострилась: террористы 37 раз обстреляли украинские позиции, один военнослужащий погиб, трое получили ранения.