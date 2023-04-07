Генштаб о суточных потерях РФ: за сутки уничтожили почти 500 оккупантов и восемь артиллерийских систем 7 апреля, 08:05 Генштаб сообщил данные о новых потерях РФ в Украине (Фото:Генштаб)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 480 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 177 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на пятницу, 7 апреля, потери РФ составляют:

личного состава — 177110 ( +480) человек ликвидировано,

+480) человек ликвидировано, танков — 3633 ( +2) ед,

+2) ед, боевых бронированных машин — 7016 ( +3) ед,

+3) ед, артиллерийских систем — 2722 ( +8) ед,

+8) ед, РСЗО — 533 ( +1) ед,

+1) ед, средства ПВО — 281 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 306 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 292 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 2291 ( +4),

+4), крылатые ракеты — 911 ( +0),

+0), корабли /катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 5587 ( +13) ед,

+13) ед, специальная техника — 304 ( +2).

Видео дня

Ранее министр обороны Алексей Резников заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV