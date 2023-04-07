Генштаб о суточных потерях РФ: за сутки уничтожили почти 500 оккупантов и восемь артиллерийских систем

7 апреля, 08:05
Поделиться:
Генштаб сообщил данные о новых потерях РФ в Украине (Фото:Генштаб)

Генштаб сообщил данные о новых потерях РФ в Украине (Фото:Генштаб)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 480 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 177 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на пятницу, 7 апреля, потери РФ составляют:

  • личного состава — 177110 (+480) человек ликвидировано,
  • танков — 3633 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин — 7016 (+3) ед,
  • артиллерийских систем — 2722 (+8) ед,
  • РСЗО — 533 (+1) ед,
  • средства ПВО — 281 (+0) ед,
  • самолетов — 306 (+0) ед,
  • вертолетов — 292 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2291 (+4),
  • крылатые ракеты — 911 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5587 (+13) ед,
  • специальная техника — 304 (+2).

Видео дня

Ранее министр обороны Алексей Резников заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Армия России Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X