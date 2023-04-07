Генштаб о суточных потерях РФ: за сутки уничтожили почти 500 оккупантов и восемь артиллерийских систем
Генштаб сообщил данные о новых потерях РФ в Украине (Фото:Генштаб)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 480 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 177 тысяч военных.
Согласно данным Генштаба по состоянию на пятницу, 7 апреля, потери РФ составляют:
- личного состава — 177110 (+480) человек ликвидировано,
- танков — 3633 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 7016 (+3) ед,
- артиллерийских систем — 2722 (+8) ед,
- РСЗО — 533 (+1) ед,
- средства ПВО — 281 (+0) ед,
- самолетов — 306 (+0) ед,
- вертолетов — 292 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2291 (+4),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5587 (+13) ед,
- специальная техника — 304 (+2).
Ранее министр обороны Алексей Резников заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.