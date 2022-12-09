Сколько людей в Украине окажутся за чертой бедности до конца 2022 года — оценка социологов 9 декабря, 17:38 Украинцы стоят в очереди за едой от волонтеров на станции метро, которая используется как укрытие на севере Харькова (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова в интервью НВ рассказала, сколько украинцев окажутся за чертой бедности до конца 2022 года по оценке Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАНУ.



«Мы имеем подобные ожидания уже к концу 2022 года, по нашим оценкам это более 60%», — сказала Либанова в интервью НВ, комментируя прогнозы Всемирного банка, согласно которым на конец 2023 года 55% украинцев будут жить за чертой бедности.



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По словам социолога, главным фактором бедности является безработица.



«Мы никогда не были слишком богатой нацией, но у людей все же были определенные накопления, у кого-то в долларах, у кого-то в гривнах. А теперь эти накопления "проедаются"», - отметила она.



Либанова уточнила, что у украинских беженцев за рубежом есть хоть какая-то финансовая поддержка и возможность работать, тогда как украинцы, переехавшие в более безопасные западные области «столкнулись с отсутствием какой-либо работы, а государственная помощь по понятным причинам невелика».



В мае в ООН заявляли, что если война России против Украины будет продолжаться более года, 90% украинского населения может оказаться на грани бедности.



В начале октября в Министерстве экономики сообщали, что почти 5 млн внутренне перемещенных лиц в Украине потеряли рабочие места, еще почти 3 млн человек трудоспособного возраста остаются за границей.

