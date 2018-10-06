06 октября 2018, суббота

Массовое отравление в детском садике Хмельницкой области: количество госпитализированных увеличилось до 31

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Результаты других исследований будут получены 8-9 октября
Фото: pixabay

Результаты других исследований будут получены 8-9 октября

В детском учебном заведении №6 Радуга в г.. Нетишин Хмельницкой области, где была зарегистрирована вспышка кишечных инфекций, количество госпитализированных детей увеличилось до 26.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Хмельницкий областной лабораторный центр МОЗ Украины.

По состоянию на 11:00 субботы, 6 октября, госпитализирован 31 человек: 26 детей в возрасте 3-6 лет и 4 работников учреждения (три воспитателя и один помощник воспитателя), а также 19-летний парень, который контактировал с работниками дошкольного учреждения.

Все дети являются воспитанниками ДОУ (ясли-садик комбинированного типа) №6 Радуга.

При проведении эпидемиологического расследования 5 октября лаборатория исследовала на наличие антигена ротавируса пробу питьевой водопроводной воды с пищеблока и 8 проб стула от заболевших детей (антиген ротавируса не выявлено).

Ранее сообщалось, что в больницу был доставлен 21 человек.

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