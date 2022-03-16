МВД: Число блокпостов на дорогах Украины сократили до 1,5 тысячи 16 марта, 00:23 Цей матеріал також доступний українською Военнослужащий территориальной обороны Украины охраняет блокпост на окраине Киева (Фото:REUTERS/Mikhail Palinchak TPX IMAGES OF THE DAY)

Число блокпостов на дорогах Украины сократили до 1,5 тысячи, но вскоре их количество уменьшат до 800. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский во время брифинга 15 марта.

«Сейчас нам уже удалось сократить количество блокпостов до 1,5 тысячи, убрав очень много ненужных блокпостов, которые только затрудняют передвижение, и отнимают только время. Что касается тех, условно "авторизованных" блокпостов, перечень их будет занесен в специальный приказ главнокомандующего ВСУ, первая редакция которого была уже издана на прошлой неделе. Сегодня или завтра должен быть расширен перечень по всей стране других блокпостов», – сказал Денис Монастырский.



Он отметил, что в настоящее время вовлеченные в эту работу субъекты видят оптимальное количество блокпостов на основных путях и городах в количестве до 800 блокпостов.

«Но они должны быть оборудованы в соответствии со всеми правилами формирования блокпоста. Там должна быть организована четкая работа, которую будут обеспечивать представители национальной полиции Украины совместно с ТРО, с национальной гвардией Украины, но именно полицейские будут главными и будут формировать работу на этих блокпостах», — заявил министр.



Монастырский анонсировал сокращение количества блокпостов еще 13 марта. Этот процесс начался из-за многочисленных жалоб на то, что на дорогах создано слишком много таких пунктов и это затрудняет эвакуацию людей из районов активных боевых действий, а также доставку гуманитарной помощи.

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