Отсрочка и освобождение от службы. В Украине расширили список лиц, не подлежащих призыву

30 июля, 09:05
В Украине расширили список лиц, имеющих право на отсрочку и освобождение от призыва (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине расширили список лиц, имеющих право на отсрочку и освобождение от призыва (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине приняли законопроекты, освободившие дополнительную категорию граждан от призыва на военную службу во время войны, а также предоставившие право на отсрочку некоторым педагогам.

29 июля Верховная Рада Украины приняла законопроект № 7481 о расширении списка людей, не подлежащих призыву во время мобилизации, и включении туда граждан, чьи родственники погибли на развязанной Россией войне.

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Согласно тексту документа, отныне призывать на службу не смогут женщин и мужчин, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной ( полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Также парламент расширил список лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации. В него внесли научных, научно-педагогических и педагогических сотрудников независимо от наличия у них ученого звания или степени. Раньше для получения отсрочки необходимо было иметь ученую степень или ученое звание.

29 июля Рада также предоставила мужчинам еще одно основание для того, чтобы брать отпуск во время несения военной службы. По словам одного из нардепов, это должно помочь решить многие вопросы в семьях военнослужащих.

Ранее НВ рассказывал, когда военных могут перевести из зоны боевых действий и что нужно знать о ротации, демобилизации и перемещении военных.

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Редактор: Лилия Витюк

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Теги:   Военные Мобилизация Призыв Война в Украине

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