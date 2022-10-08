В ответ на мобилизацию в РФ. Кого будут призывать в ВСУ с осени 2022 года 8 октября, 08:05 Кого будут призывать в Украине с октября 2022 года (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В России планируют мобилизовать не менее 200 тысяч мужчин. Как Украина изменит ответный приз в ВСУ ― читайте в материале.

Число безвозвратных потерь армии РФ в Украине перешагнуло число 61 тыс. человек и с каждым днем деоккупации увеличивается. По принятым в мировой практике параметрам число раненых должно быть в 2,5−3 раза больше. Первая группировка войск, атаковавшая Украину, была численностью около 180 тыс. чел., а выросла до около 300 тыс. в течение войны.

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Сейчас РФ вынуждена выставить новых бойцов в ответ на успешную операцию по деоккупации Украины. Объявляя о мобилизации, Путин заявил о 200 тыс. мобилизованных.

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Военный эксперт группы ИС Константин Машовец считает, что в первой волне Путин смог мобилизовать не более 90 тыс. человек вместо заявленных 200 тыс. РФ не смогла обеспечить их снаряжением и разместить из — за отсутствия ресурсов .

Мобилизация в Украине осенью 2022

Президент Украины Владимир Зеленский отменил плановый призыв в октябре 2022 года. К середине августа министр обороны Алексей Резников заявлял, что ВСУ не нуждается в дополнительной мобилизации, только в специалистах по некоторым специальностям. Тогда он сообщил, что в Украине более 787 тыс. участников боевых действий. В частности, мобилизовано:

В ВСУ мобилизовано 700 тыс. человек;

В пограничные войска — до 60 тыс.;

В Нацгвардию — до 90 тыс.;

В Нацполицию — до 100 тыс.

Однако Резников предупредил, что каждый мужчина в Украине должен быть готов к мобилизации, поскольку потери на фронте есть, и их нужно компенсировать, хотя они и меньше потерь РФ в несколько раз.

Советник главы ОП Михаил Подоляк уже после оглашения мобилизации в РФ сказал, что необходимости в дополнительной мобилизации пока нет, и это зависит от ситуации на фронте. Если же придется пополнить ряды ВСУ, то это будут определенные специалисты, а не массовая мобилизация.

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач говорил изданию Liga.net, что специалисты, которые могут быстро овладеть современным оружием, нужны постоянно. Это операторы БПЛА, айтишники, связные и артиллеристы.