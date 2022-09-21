До объявления демобилизации. Кто из мужчин в Украине может уволиться со службы по семейным обстоятельствам

21 сентября, 14:39
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Мобилизация в Украине — новости (Фото:facebook \ Силы территориальной обороны ВСУ)

Мобилизация в Украине — новости (Фото:facebook \ Силы территориальной обороны ВСУ)

В Украине одну категорию мужчин могут освободить от призыва, в том числе, если они уже мобилизованы и проходят военную службу.

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Речь идет о мужчинах, у которых родился третий ребенок, в результате чего военнослужащий стал отцом (опекуном) троих детей в возрасте до 18 лет.

Мужчине необязательно быть биологическим отцом детей, обязательным является тот факт, что дети находятся на его содержании и под его опекой. Это должно быть документально подтверждено.

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Также демобилизоваться со службы вправе многодетные родители ( трое и более детей до 18 лет), если они не выражают желания служить по собственному желанию.

Соответствующий законопроект принял Верховная Рада во вторник, 20 сентября.

Напомним, во время военного положения уволиться со службы военнослужащие могут только после объявления демобилизации. Однако существует ряд случаев, когда мобилизованные военнослужащие имеют право на увольнение до окончания войны.

Также НВ рассказывал, когда военные имеют право на отпуск и отдых во время войны.

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Редактор: Лилия Витюк

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Теги:   Мобилизация Призыв Демобилизация

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