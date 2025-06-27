Большинство украинцев (55,7%) считают наиболее вероятным дальнейшим сценарием в войне с Россией «поиск компромиссного решения с привлечением лидеров других стран ради прекращения войны».

Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования общественных настроений от трех социологических учреждений — Института стратегических исследований и прогнозов Янус, Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS и ежемесячного издания Барометр, с которыми ознакомился NV.

Респонденты должны были выбрать один из ответов на вопрос о том, к какому сценарию развития ситуации в связи с войной они склоняются.

Кроме самого популярного варианта о «компромиссном решении» с участием иностранных лидеров (55,7%), еще 16,6% респондентов выбрали перспективу приостановления боевых действий и временного замораживания войны по текущей линии соприкосновения.

Инфографика: SOCIS

Еще меньше украинцев считают сценарием будущего «продолжение боевых действий до восстановления границ по состоянию на 1991 год« (12,8%).

Только 8,6% респондентов считают наиболее вероятным вариантом продолжения боевых действий до восстановления линии соприкосновения по состоянию на 23 февраля 2022 года.

В этом же исследовании было установлено, что 57,6% украинцев считают, что, если переговоры со страной-агрессором РФ закончатся временным прекращением боевых действий и окончанием военного положения, то в Украине нужно проводить выборы.