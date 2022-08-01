Глава ОВА рассказал, когда Запорожскую область могут освободить от оккупантов 1 августа, 11:28 При определенных обстоятельствах освободить Запорожскую область от оккупантов возможно до конца года (Фото:zp.vgorode.ua)

Глава Запорожской ОВА Александр Старух рассказал, что при определенных обстоятельствах украинские силы смогут освободить регион от оккупантов до конца года.

В интервью Укринформу он заявил, что выгнать захватчиков из региона важно до начала отопительного сезона.

«Мы надеемся и верим в это. Хотим, чтобы это произошло даже раньше. Так называемые реперные точки — 1 сентября и начало отопительного сезона. Во-первых, организация образовательного процесса, чтобы дети имели возможность для развития. Во-вторых, без единства трудно будет обеспечить население теплом. Пока газоснабжение отсутствует в Бердянске, Мелитопольском, Васильевском районах. Много сложных моментов», — сказал Старух.

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Он также прокомментировал сценарий возможного нового наступления российской армии на Запорожье.

«Мы с военным командованием в марте, понимая силы наступления, выстроили модель обороны, чтобы остановить врага на подступах к Запорожью, чтобы сюда не долетали средства поражения. Потребовалась такая линия обороны, чтобы не достреливали из пушек и реактивных систем залпового огня. Все время роются окопы, строятся опорные пункты. Это сотни километров окопов. Нам помогали в их строительстве все украинские регионы. Плановая работа по усилению обороны области не останавливается ни на один день. Запорожскую область защищает множество мотивированных и сильных бойцов», — подчеркнул он.

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