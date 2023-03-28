Зеленский поблагодарил людей во всем мире, напоминающих, что российская агрессия может быстро закончиться 28 марта, 23:28 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский поблагодарил «каждого и каждому», кто по всему миру напоминает, что российская агрессия может закончиться быстро.

«Быстрее, если мир будет быстрее, если мир будет более решительным. Разрушеные украинские города и села вдоль границы государства-террориста, постоянный шантаж России и угрозы уничтожить жизнь еще и в других странах, постоянный отказ от возвращения настоящего мира и издевательства над базовыми международными нормами — все это достаточные причины давить и бороться, чтобы не искать компромиссов и заботиться о ценности мира реально», — заявил президент.

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Глава государства отметил, что необедно «ежедневно получать результат для воли, ежедневно приобретать результат для мира, ежедневно принуждать Россию к потерям».