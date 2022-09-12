«Россияне просто драпают». Военный эксперт о том, почему оккупанту не удалось сдержать контрнаступление ВСУ и что будет дальше 12 сентября, 13:51 Эксклюзив НВ Все идет по плану: Из-за наступления ВСУ в Харьковской области россияне потеряли сотни единиц военной техники (Фото:Juan BARRETO/AFP)

Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский дает оценку действиям ВСУ в Харьковской области и прогнозирует завершение войны.

После того, как Вооруженные силы Украины в считанные дни прорвали оборону россиян на северо-востоке и, уничтожив крупнейшую группировку врага, вышли к украинской границе, НВ обратилось за комментарием к директору военных программ Центра Разумкова Николаю Сунгуровскому, чтобы узнать, как нашим войскам это удалось и как это меняет общую картину войны.

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— Как нашим войскам удалось этого добиться?

— Украинские войска очень умело создали такой момент. Потому что такое контрнаступление готовилось трудными месяцами, которое стоило нам очень больших потерь, при этом создавалось такое соотношение военных потенциалов противника и нашего. Ведь за счет получения нами дальнобойных систем ствольной и реактивной артиллерии и его умелого использования, мы наблюдаем у России разрушение логистики, систем управления и систем связи, из-за чего у россиян усложнился подход и маневр резервов. В результате мы видим отступление войск. То, что творится в Харьковской и Херсонской областях и даже в Крыму — организованным отступлением назвать сложно. Они просто драпают.

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