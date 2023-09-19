«Это реализм». Мы не успеем освободить все территории до конца этого года — военный эксперт 19 сентября, 17:55 Украинские военные готовятся стрелять из гаубицы Д-30 на позиции в Запорожской области, 13 сентября 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Военный эксперт Алексей Гетьман в интервью Radio NV констатировал, что Украина не успеет освободить все свои территории до конца 2023 года.

В эфире Radio NV Гетьман отметил, что украинцы прогнозировали и надеялись на то, «что Россия не такая будет мощная в защите», а Украина получит больше вооружений.

По словам военного эксперта, высказывания специалистов и аналитиков о том, что война может закончиться до конца этого года или до лета этого года были оптимизмом, который не оправдался.

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«Сейчас надо переходить к реализму. Это не пессимизм — это реализм. Пессимизм, я не хочу даже говорить, что бы мы считали пессимизмом. Это, к сожалению, реализм. Мы просто не успеем освободить все наши территории, перебить врага до конца этого года. Даже самолеты F-16 нам планируют на начало следующего года. Поэтому война еще будет продолжаться. Насколько долго? Знаете, долго — это такое слово. До конца следующего года: это долго или не долго? Это как посмотреть на слово „долго“», — добавил он.

17 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что быстрого прекращения войны в Украине не будет, поэтому Альянс должен готовиться к длительному конфликту.

В конце августа политтехнолог и офицер первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец в интервью Radio NV рассказал, что США готовятся к длительной войне, которая может не завершиться за время первой каденции президента Джо Байдена.

15 августа министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что путь к победе в войне будет долгим и трудным, а украинцам следует настроиться на длительную борьбу.

В начале июля руководитель фонда Повернись живим Тарас Чмут в интервью Radio NV предположил, что война в Украине может длиться 20−30 лет.