«Настраиваемся на марафон, а не спринт». В этой войне путь к победе будет долгим и трудным — Верещук

15 августа, 22:16
Поделиться:
Ирина Верещук (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Ирина Верещук (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Путь к победе в войне будет долгим и трудным, а украинцам следует настроиться на длительную борьбу, убеждена вицепремьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

«Должны быть честными. В этой войне путь к победе будет долгим и трудным. „2−3 недели“, „до конца года“, „следующей весны“ — все это неправда. Должны настроиться на длительную борьбу», — пишет она в Telegram.

Видео дня

Верещук добавила, что граждане и власть должны настроиться на продолжительную и тяжелую войну. Она подчеркнула, что каждый на своем месте может работать для победы. Верещук также призвала делать максимум и поддерживать друг друга.

Читайте также:

Украинские военные недалеко от Бахмута (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova) «Стало понятно еще до саммита НАТО». Война не закончится в 2023-м, Путину дали еще год, чтобы кошмарить украинцев — Свитан

«Настраиваемся на марафон, а не спринт, на бой из двенадцати раундов, а не из трех. Беремся только за реалистичные вещи, не тратим ресурсы и время на то, что не „взлетает“. Держим фокус на главных вещах, игнорируем остальные. Должны привыкнуть жестко держать приоритеты и не распыляться», — добавила она.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что считает победой Украины создание условий, когда Россия никогда в будущем не сможет напасть.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Ирина Верещук когда закончится война победа Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X