Министр обороны Польши спрогнозировал, как долго может продолжаться война РФ против Украины

7 марта, 13:29
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Украина продолжает борьбу за свою страну, сдерживая оккупационные войска РФ (Фото:Alex Babenko/Reuters)

Украина продолжает борьбу за свою страну, сдерживая оккупационные войска РФ (Фото:Alex Babenko/Reuters)

Продолжение войны России против Украины — это вопрос месяцев, а не дней, но противостояние должно закончиться победой ВСУ, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Об этом он сказал в интервью изданию La Razon.

Польский министр подчеркнул, что Россия увязла в войне против Украины, как до этого сделала в Чечне или Афганистане.

«Исходя из масштабов сил и средств и того, как сейчас ведутся боевые действия в Украине, я боюсь, что это вопрос скорее месяцев, чем недель. Россия увязла в Украине — как до этого в Чечне и Афганистане, — и в то же время выйти из войны сейчас означало бы признать ошибку Кремля и необходимость бороться с последствиями этого варварского нападения», — пояснил он.

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Блащак выразил уверенность, что война закончится победой Украины. Он назвал ее «самым кровопролитным конфликтом в Европе» со времен Второй мировой.

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«Я верю, что решительное и мужественное сопротивление украинцев, борющихся за свободу своей страны, в сочетании с помощью всего свободного мира, приведет к счастливому концу этой войны: победе Украины, потому что это единственный справедливый вариант», — резюмировал министр обороны Польши.

Представители украинской власти, а также политические и военные эксперты в Украине и мире прогнозируют разные сроки окончания войны РФ против Украины.

В Службе безопасности Латвии заявили, что борьба с войсками РФ будет продолжаться как минимум до конца 2023 года. Также не исключено новое наступление оккупантов на Киев.

https://www.youtube.com/watch?v=1L_FA3cey_Y

В Пентагоне не исключили, что война может продолжаться и три года.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед парламентом Великобритании, сообщил, что уверен в поражении России в войне.

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Пока этого нет, война не сможет закончиться

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев рассказал, что война в Украине завершится возвращением к границам 1991 года.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов прогнозировал, что ВСУ вернутся в оккупированный Крым до конца весны 2023 года.

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что считает настоящей победой Украины «распад России, исчезновение ее как целостного субъекта истории и политики».

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Польша Война России против Украины

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