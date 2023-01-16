В победу Украины верят более 95%. Украинцы назвали сроки возможного окончания войны — опрос КМИС

16 января, 13:42
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Большинство украинцев уверены, что ВСУ принесут победу над Россией в течение года или раньше (Фото:Clodagh Kilcoyne/Reuters)

Большинство украинцев уверены, что ВСУ принесут победу над Россией в течение года или раньше (Фото:Clodagh Kilcoyne/Reuters)

Более 95% украинцев уверены в победе над Россией, более 60% ожидают окончания войны в течение года или раньше.

Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Почти 50% респондентов уверены, что окончание боевых действий произойдет в течение полугода-года. Более 13% опрошенных говорят, что на это уйдет несколько месяцев.

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26% украинцев ответили, что война России против Украины продлится больше года.

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При этом, почти все респонденты дают высокие (63,8%) или средние (32,1%) оценки международной поддержки, предоставляемой Украине для победы над Россией.

Опрос проводился с 19 по 25 декабря. Было опрошено 2007 человек методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

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Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что к лету война должна закончиться.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев рассказал, что война в Украине завершится возвращением к границам 1991 года.

В августе президент Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма точно так же, как началась с его оккупации.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Опрос Украинцы Война России против Украины

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