Резников ответил на вопрос, когда закончится война 5 апреля, 17:13 Украинские военные неподалеку от Бахмута, 5 апреля (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Министр обороны Алексей Резников в интервью NV ответил на вопрос когда закончится война в Украине.

Отвечая на вопрос NV, Резников отметил, что война России против Украины – самая большая на планете со времен Второй мировой войны и является войной ресурсов.

« есурсы россиян уменьшаются, у нас тоже, но у нас есть Рамштайн-клуб, как я его называю, это больше, чем НАТО, это более 50 стран, которые уже хотят нашей победы и инвестируют в нее и верят, что она реалистична. Поэтому это война ресурсов западного мира против ресурсов орков», – уточнил министр.

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Он добавил, что война не может длиться долго из-за «информационного компонента».

«Потому что мир знает о ее преступлениях — о Буче, Ирпене, Изюме, Мариуполе, Балаклее. Люди чувствуют свою эмоциональную причастность к этой войне, что они могут влиять на нее, я уже не говорю о современных технологиях, позволяющих наносить точные удары и сбалансировать отсутствие живой силы», — объяснил Резников.

Он выразил мнение, что война закончится быстро.

"Конечно, хотелось бы, чтобы она и не начиналась, но лично я верю в этот год как в год победы", - уточнил министр.

По данным военной разведки, у России есть ресурсы вести войну еще около двух лет при нынешней интенсивности боевых действий.

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью Radio NV в конце февраля рассказывал, что экономических ресурсов в РФ вести боевые действия в нынешнем темпе хватит до 2025 года, военного ресурса — до 2026 года, а человеческого – до 2030 года.

