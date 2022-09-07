«Это точно не годы-годы». Данилов дал прогноз относительно окончания войны в Украине

7 сентября, 11:44
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Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:ОПУ)

Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:ОПУ)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что непростая война с Россией закончится победой Украины и точно не продлится годами.

Об этом он сказал в интервью LB.ua.

«Я очень осторожно, Вы знаете, к этому отношусь. Я говорю, что раз это будет непростая война; два — победа будет за нами; три — не будет скорой победы, но это точно не годы-годы», — отметил Данилов.

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Также секретарь СНБО добавил, что Украина должна сделать так, чтобы у России не было никакого желания атаковать снова.

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«Мы должны сделать так, чтобы после нашей победы у них вообще не было зубов во рту кого-нибудь покусать, не только нас. И мы это обязательно с вами сделаем, тогда будем спокойнее», — подытожил он.

Ранее Данилов сообщал, что в России падает уровень поддержки войны против Украины и в дальнейшем это будет дестабилизировать ситуацию и расшатывает конструкцию РФ.

По его данным, в РФ растет негативное отношение к войне, и эта тенденция приобретает динамику.

https://www.youtube.com/embed/8N0uBRBd7po
Редактор: Дарья Балагурчик

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Теги:   СНБО Прогноз Алексей Данилов Война России против Украины

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