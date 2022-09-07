«Это точно не годы-годы». Данилов дал прогноз относительно окончания войны в Украине 7 сентября, 11:44 Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:ОПУ)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что непростая война с Россией закончится победой Украины и точно не продлится годами.

Об этом он сказал в интервью LB.ua.

«Я очень осторожно, Вы знаете, к этому отношусь. Я говорю, что раз это будет непростая война; два — победа будет за нами; три — не будет скорой победы, но это точно не годы-годы», — отметил Данилов.

Видео дня

Также секретарь СНБО добавил, что Украина должна сделать так, чтобы у России не было никакого желания атаковать снова.

«Мы должны сделать так, чтобы после нашей победы у них вообще не было зубов во рту кого-нибудь покусать, не только нас. И мы это обязательно с вами сделаем, тогда будем спокойнее», — подытожил он.

Ранее Данилов сообщал, что в России падает уровень поддержки войны против Украины и в дальнейшем это будет дестабилизировать ситуацию и расшатывает конструкцию РФ.

По его данным, в РФ растет негативное отношение к войне, и эта тенденция приобретает динамику.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.