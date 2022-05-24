У России хватит ресурсов на 12 месяцев «нормальной войны» — Буданов 24 мая, 16:42 Цей матеріал також доступний українською Кирилл Буданов (Фото:скриншот видео/Ukrinform TV/Youtube)

Война России против Украины — главные события 24 мая

В интервью Украинской правде Буданов сказал, что активная фаза полномасштабной войны должны пойти на максимальный спад до конца года.



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«Ресурсов у России для ведения нормальной войны есть на 12 месяцев… Она [война] закончится единственным: возвращением наших оккупированных территорий», — подчеркнул начальник ГУР.



По словам Буданова, до августа вооружение, которое партнеры поставляют Украине, достигнет «значимых количеств», и после этого наступит переломный момент:

«…Поэтому, к сожалению, к августу количества вооружения, необходимого войскам, в значительных количествах не будет. С августа это уже будет находиться в воинских частях и активно начнет использоваться в боевых действиях. Вот поэтому начнется переломный момент. Потому что сейчас нам катастрофически не хватает тяжелого вооружения».

20 мая заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что ключевыми для российских оккупантов являются юг и восток Украины, но страна-агрессор «не оставляет планов захватить всю территорию» нашей страны.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 29 350 своих солдат, 1302 танка, 606 артиллерийских систем, 205 самолетов, 170 вертолетов, 480 беспилотников, 13 кораблей и катеров и не только.

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