При наступлении далеко не все удается. Никаких оснований, что это быстро кончится — Юрий Бутусов 27 июня, 17:18 Украинские военные и БМП Брэдли на позиции неподалеку от линии фронта в Запорожской области, 26 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Rfe/Rl/Serhii Nuzhnenko)

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Radio NV заявил, что во время наступления Вооруженным силам Украины удается далеко не все и оснований для скорого окончания войны нет.

«Далеко не все удается, далеко не все правильно анализируется и определяются задачи, планирование», — сказал Бутусов в интервью Radio NV.

По словам журналиста, он недавно увидел, как украинские бойцы воюют на юге.

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«Есть много впечатлений, есть, в принципе, и много положительного, что я увидел — это мотивация наших людей. Несмотря на очень тяжелые потери, которые понес и продолжает нести украинский народ в этой войне, уверенность нашей армии в том, что мы победим, уверенность наших воинов, их боеспособность растет. И люди становятся еще жестче, еще более мотивированными, профессиональными в этой страшной борьбе», — рассказал он.

Бутусов подчеркнул, что потери среди украинских военных — «непоправимые для нас вещи», потому что это те люди, которые могли ускорить победу Украины.

«Поэтому гибель людей — это тоже, к сожалению, и повод для критики действий и командования в некоторых случаях, и стратегического планирования нашего руководства», — заявил журналист.

Он отметил, что все люди на фронте понимают, что война будет очень длительной и никаких оснований думать, что все быстро закончится, нет.

«Нам нужна долговременная стратегия, этой долговременной военно-политической стратегии у нас, к сожалению, нет. Много проблем, много жертв возникают именно от того, что стратегия у нас до сих пор отсутствует», — считает Бутусов.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире национального телемарафона заявлял, что на темпах продвижения ВСУ отражается хаотичное минирование оккупантами украинской территории.

Представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя темпы контрнаступления ВСУ, заявил, что российские войска «вложили много в оборонительные сооружения».

По данным издания New York Times в Белом доме обеспокоены тем, что контрнаступление Украины на начальном этапе «отстает от графика».

Президент Владимир Зеленский заявил, что прогресс после начала наступления ВСУ «медленнее, чем хотелось бы», но Украина будет продвигаться дальше, «как посчитает нужным».

