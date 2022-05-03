Среди оккупантов распространяется информация, что война России против Украины может продолжаться до сентября 2022 года — разведка

3 мая, 15:54
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Российские оккупанты напали на Украину (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Российские оккупанты напали на Украину (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что среди военных армии оккупанта распространяется информация, что срок войны против Украины определен до сентября 2022 года.

Война России против Украины — главные события 3 мая

«Среди военных армии оккупанта распространяется информация, что срок так называемой специальной военной операции определен до сентября 2022 года, — сказано в сообщении.

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По данным разведки, власти страны-агрессора рассматривают возможность включения захваченных территорий юга Украины в состав временно оккупированного Крыма и последующей интеграции их в российское экономическое пространство.

«О разработке соответствующего плана со сроком не менее 2030 года было объявлено 1 мая советником так называемого „главы“ Крыма по информационной политике Олегом Крючковым», — добавили в ГУР.

https://www.youtube.com/watch?v=3UF2M3B0_GM

Телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников США и Запада сообщал, что российский диктатор Владимир Путин 9 мая может объявить войну Украине вместо так называемой «специальной военной операции».

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Разведка Боевые действия Война России против Украины

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