Среди оккупантов распространяется информация, что война России против Украины может продолжаться до сентября 2022 года — разведка 3 мая, 15:54 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты напали на Украину (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что среди военных армии оккупанта распространяется информация, что срок войны против Украины определен до сентября 2022 года.

Война России против Украины — главные события 3 мая

«Среди военных армии оккупанта распространяется информация, что срок так называемой специальной военной операции определен до сентября 2022 года, — сказано в сообщении.



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По данным разведки, власти страны-агрессора рассматривают возможность включения захваченных территорий юга Украины в состав временно оккупированного Крыма и последующей интеграции их в российское экономическое пространство.

«О разработке соответствующего плана со сроком не менее 2030 года было объявлено 1 мая советником так называемого „главы“ Крыма по информационной политике Олегом Крючковым», — добавили в ГУР.

Телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников США и Запада сообщал, что российский диктатор Владимир Путин 9 мая может объявить войну Украине вместо так называемой «специальной военной операции».



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