Немногочисленные пушки Рамштайн-3. Сколько оружия пообещал Запад и на что его хватит — объясняет военный эксперт 20 июня, 13:21 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Ограниченный поток: Запад дает оружие небольшими партиями, говорит эксперт Виктор Кевлюк (Фото:Ирина Кевлюк, Facebook)

С нынешним уровнем поставок оружия ВСУ будет освобождать страну не менее 10 месяцев, считает Виктор Кевлюк, эксперт Центра оборонных стратегий.

15 июня на американской военной базе Рамштайн в Германии прошла очередная, уже третья по счету встреча международной Контактной группы по обороне Украины. Участие в ней приняли министры обороны 50 стран, которые договорились: ВСУ получит от Запада несколько десятков 155 мм гаубиц, реактивные системы залпового огня (РСЗО) и многое другое. Министр обороны Алексей Резников, присутствовавший на встрече, даже сказал, что западное оружие поможет Украине освободить Крым.

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Но одновременно его заместитель Анна Маляр заявила, что страны Запада поставили Киеву лишь 10% от того, что они могли бы предоставить.

Действительно ли решения Рамштайна-3 способны кардинально изменить положение на фронте? Об этом НВ поговорил с Виктором Кевлюком, экспертом Центра оборонных стратегий.





— На последней встрече на базе Рамштайна собрались министры обороны из 50 стран, — это довольно много. О чем это говорит?

— Расширение формата этого форума — свидетельство того, что все большее число стран считает нужным четко обозначить свою позицию на внешнеполитической арене: «Мы — на стороне света».

— Предыдущий Рамштайн сконцентрировался на поиске советского оружия и боеприпасов для Украины. Достаточно ли этого осталось в мире?

Третий круг: В немецком Рамштайне прошла третья встреча министров обороны 50 стран, договорившихся помогать ВСУ / Фото: REUTERS/Yves Herman

— Мировой рынок оружия — не супермаркет. Там не находятся сиюминутно значительные количества вооружений и военной техники. Текущая потребность (не только украинский) может быть удовлетворена в краткосрочной перспективе: а) за счет складских запасов производителей; б) за счет запасов вооруженных сил, по разным причинам сохраняемых на базах, складах, в арсеналах; в) за счет изъятия требуемого непосредственно из подразделений вооруженных сил. В среднесрочной перспективе речь идет об: а) изготовлении нужного/желательного предприятиями промышленности; б) восстановлении неисправного из тех же складов, баз и арсеналов (как, например, было с испанскими танками). Рамштайн-2 — поиск всего, а не только советского, что может быть предоставлено в краткосрочной перспективе и немедленно.

— В немецком Штутгарте на территории военных казарм США десятки военнослужащих из 26 стран круглосуточно работают над доставкой оружия в Украину. Есть целый координационный центр.

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