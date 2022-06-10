Кремль может попытаться заморозить войну в Украине на какое-то время — ГУР 10 июня, 16:46 Цей матеріал також доступний українською Здание, уничтоженное российским ударом, в Баштанке Николаевской области, 9 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Edgar Su)

Экономические ресурсы России позволят стране-агрессору вести полномасштабную войну против Украины такими темпами в течение года, и Кремль может попытаться заморозить войну.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий в интервью изданию The Guardian.



«Кремлевское руководство, возможно, будет пытаться заморозить войну на определенный период времени, чтобы убедить Запад отменить санкции, но потом продолжить агрессию. Их цель — вся Украина и не только», — подчеркнул Скибицкий.



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Представитель украинской военной разведки отметил, что Россия сейчас наносит намного меньше ракетных ударов и использует старые советские ракеты 1970-х годов X-22. По его словам, это указывает на то, что у страны-агрессора заканчиваются высокоточные ракеты.



Скибицкий добавил, что сейчас большая часть российских войск сосредоточена на Донбассе и пытается выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. На Харьковском направлении враг сосредоточил усилия на обороне после того, как защитники Украины вытеснили их из ряда населенных пунктов.

В Запорожской и Херсонской областях, по словам Скибицкого, противник окапывается и выстраивает вторую, а иногда третью линию обороны, и «вернуть эту территорию будет сложнее, именно поэтому нам нужно оружие».

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