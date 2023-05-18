«Если не произойдет форсмажора». Березовец оценил, сколько еще продлится война 18 мая, 18:09 Украинские военные стреляют ракетой Партизан в сторону российских позиций в Запорожской области, 12 мая 2023 года (Фото:REUTERS)

Украинский политтехнолог, журналист и военный Тарас Березовец в интервью Radio NV оценил, сколько еще продлится война России против Украины.

«Надо понимать, что эта война — это марафон, а не спринт, и нам придется, уже по сути мы должны быть готовыми, что эта война будет продолжаться не месяцами, а, очевидно, как минимум еще один год, если вдруг не произойдет какого-то форс-мажора», — заявил Березовец в эфире Radio NV.

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Ранее авторитетный в Вашингтоне аналитик по Восточной Европе, автор книги Несостоятельное государство: инструкция по расчленению России Януш Бугайский в интервью NV выразил сомнение относительно того, что России хватит денег еще на два-три года войны.

9 мая советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Украины нельзя рассматривать как битву, которая все решит.

В январе он утверждал, что война закончится до конца 2023 года.