«Стало понятно еще до саммита НАТО». Война не закончится в 2023-м, Путину дали еще год, чтобы кошмарить украинцев — Свитан 12 июля, 15:21 Украинские военные недалеко от Бахмута (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Война будет продолжаться и в следующем, 2024 году, считает полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан. Об этом он рассказал в эфире Radio NV.



«То, что война будет длиться в следующем году, стало понятно по результатам саммита [НАТО], еще до самого саммита. <...> Если бы на этом саммите нам открыли дверь, пригласили в НАТО, мы бы целый год в него вступали, как это делала Финляндия. Надо было бы (Швецию сейчас примут) 32 договора заключить — это как раз работы где-то на год. И в следующем году в Вашингтоне мы бы были приняты в НАТО», — предпоалагет Свитан.

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Но этот шаг, отмечает эксперт, был бы сделан уже после завершения войны с Россией и выхода на границы 1991 года.

«А раз нас не пустили в НАТО, не открыли эту дверь, значит как минимум никто из наших партнеров не видит окончания войны до лета следующего года. Это все взаимосвязанные вещи», — убежден Свитан.

Это время, по его мнению, будет использовать в свою пользу российский диктатор Владимир Путин:

«Дали Путину как минимум еще год для того, чтобы покошмарить украинское население и заставить от НАТО отказаться. Дело в том, что половина стран НАТО вздохнула бы с облегчением, если у Путина бы прошла такая операция».

Поэтому он предполагает, что ВСУ будут проводить военные операции до осенних дождей. На летнюю кампанию 2024 года, добавляет он, у Украины как раз и появится авиация.

«Это выгодно, как оказывается, всем — россиянам, американцам, европейцам (части, по крайней мере, европейского политикума, который ближе к Германии). Это выгодно некоторым нашим политическим структурам внутри страны», — говорит эксперт.

Поэтому, подытоживает Свитан, нужно готовиться к следующему этапу войны.