К осени будут просить о перемирии. РФ начала выдыхаться, в танки садят смертников — военный эксперт 24 июня, 17:37 Цей матеріал також доступний українською Российские солдаты в Москве, 9 мая (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Военный эксперт Петр Черник в эфире Радио НВ спрогнозировал, что к осени Россия будет просить о перемирии и выразил мнение, что страна-агрессор уже начала выдыхаться.

«Они выдыхаются в компоненте подготовленных войск и готовой технике к применению. Буквально одна цифра: на 24 февраля у них к бою вообще во всей российской армии было готово 3300 танков, полторы тысячи из них мы уже сожгли», — сказал Черник.

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Он добавил, что на российских складах «еще есть более 13 тысяч разной техники со знаменитым еще со времен Второй мировой войны Т-34».

«Могут ли они поставить ее на колеса, доукомплектовать боекомплектом и посадить туда трех-четырех смертников? Могут. Боеприпасов как раз, российская или советская империя изготовила такое количество, которое трудно себе представить. Поэтому у меня не очень сильно был оптимизм, что они уже выдохлись. Частично — да, подготовленного запаса нет», — уточнил военный эксперт.

Он добавил, что у России пока нет возможности призвать 500−700 тысяч человек.

«Это довольно непросто, потому что действительно у них что-то начинает щелкать, начинают понимать, что они здесь фарш и мясо. Но тем не менее эту опасность нельзя исключать», — сказал Черник.

Также он выразил убеждение, что к осени «будет какое-то перемирие, причем затребуют его россияне».

«Потом какой-то перерыв, месяц-два-три, год-пять и окончательная российско-украинская война, которая должна „умогилить“ московский империализм. Других сценариев не вижу», — подытожил эксперт.

18 июня участники переговорной группы с Россией Давид Арахамия и Рустем Умеров заявили, что Украина сможет возобновить мирные переговоры с Россией, когда укрепит свои силы благодаря контрнаступлению, и когда оккупанты вернутся к позициям 23 февраля.

По словам Арахамии, это может произойти в конце августа после ряда контратак.



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