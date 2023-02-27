Когда закончится война? Нардеп Костенко дал «реалистичный» прогноз 27 февраля, 18:08 Украинский военный стоит в окопе в Донецкой области, 27 февраля (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко в интервью Radio NV прокомментировал вероятность окончания войны в 2023 году, о чем время от времени заявляют представители украинского военно-политического руководства.



«Во многих людей уже вселили веру выступлениями и военного руководства, и политического, что в этом году мы победим. Кто-то говорит, что летом мы уже в Крыму будем, кто-то говорит, что мы победим еще раньше, кто-то говорит, что до конца года война закончится», — отметил Костенко в эфире Radio NV.

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Нардеп подчеркнул, что сейчас каждый должен делать свою работу и быть реалистом – «не думать, что завтра без моего участия все закончится».

«Я, например, лично не верю, что в этом году война закончится. Я хочу, чтобы она закончилась. Я реалист. Я нахожусь иногда на передних линиях и вижу, как это происходит. Вижу, какие ресурсы у врага. Я понимаю, что впереди еще много борьбы, и мы должны об этом говорить людям», — сказал он.

Костенко убежден, что все люди должны как-то строить свои планы, понимая, что Россия еще сильная страна, и она не отказалась от своих планов — захватить и вернуть под сферу своего влияния всю Украину.

Ссылаясь на данные украинской разведки, нардеп заявил:

«Только экономических ресурсов у РФ вести в таком темпе боевые действия (делать мобилизацию, реанимировать свою технику на складах, держать как-то людей не в голоде, а поддерживать их социальное состояние) хватит до 2025 года. Военного ресурса хватит до 2026 года, а человеческого ресурса хватит до 2030 года.

Он подчеркнул, что сейчас для Украины чрезвычайно важна помощь партнеров и быстрота предоставления этой помощи.

"У нас законтрактовано 300-400 танков, но, мы видим, пришло только четыре сейчас", - сказал Костенко.

Нардеп считает, что впереди Украину ждет много работы, боев и потерь.

23 февраля начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что мы приближаемся к концу войны, и Россия будет вынуждена вывести свои войска с территории Украины.

Глава Генштаба Польши генерал Раймунд Анджейчак в интервью NV говорил, что у России есть деньги и другие ресурсы еще на два года войны.

В январе советник главы Офиса президента Михаил Подоляк утверждал, что война закончится в 2023 году.