До победы Украины еще очень длинный путь — Залужный

12 мая, 22:13
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Валерий Залужный (Фото:Офис президента)

Валерий Залужный (Фото:Офис президента)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный убежден, что до победы Украины еще «очень долгий путь».

«Я вижу, как это можно сделать (победить в войне против России — ред), вижу, что еще нужно для этого сделать. Но знаю точно, что до победы еще очень долгий путь. Очень долгий и сложный», — сказал он в интервью Дмитрию Комарову в пятницу, 12 мая.

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Залужный подчеркнул, что Украина держится благодаря украинским людям, которые держат свои позиции и «создают эту победу».

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«Мы придем к этому и обязательно победим. Но вновь хочу сказать, что пока все держится на плечах этих простых людей», — сказал Залужный и подчеркнул, что «работы еще очень много».

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что Украина хочет полностью завершить войну к зиме.

По данным военной разведки, у России есть ресурсы вести войну еще около двух лет при нынешней интенсивности боевых действий.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Валерий Залужный когда закончится война

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