Закончится ли война в 2023 году — ответ Тома Купера 14 декабря, 19:00 Поврежденный ракетным обстрелом жилой дом в Запорожье (Фото:REUTERS)

Австрийский военный аналитик Том Купер в интервью НВ ответил на вопрос, закончится ли война в 2023 году.

«У меня нет прогнозов на этот счет, только надежда, что кто-то в России или сам Путин придет к выводу: хорошо, нам не победить, нужно выводить войска и останавливать войну, ведь продолжать ее — это безумие. Вернемся через 10−15 лет. К сожалению, мои надежды на такой ход событий слишком слабы. Моя оценка — война будет продолжаться гораздо дольше», — сказал Купер в интервью НВ.

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Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью Sky News 19 ноября заявил, что ВСУ могут вернуться в оккупированный Крым до конца декабря этого года, а война, развязанная Россией, может завершиться весной следующего года.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Радио НВ заявил, что Гаврилов базирует свое утверждение на данных украинской разведки.

Между тем, еще в июле израильский офицер и военный эксперт Игаль Левин заявлял, что власти Украины должны откровенно сказать народу, что война затянется надолго. По его мнению, она продлится несколько лет.

2 декабря о том, что война будет продолжаться годами, заявил в эфире Радио НВ главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.