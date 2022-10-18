«Вы скоро это увидите». К лету война должна закончиться, уже до конца 2022 года будут значимые победы ВСУ — Буданов 18 октября, 17:06 Кирилл Буданов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что к лету война России против Украины должна закончиться, а до конца года еще будут значимые победы ВСУ.

«До конца года мы еще продвинемся вперед значительно, это будут значимые победы, вы скоро это увидите», — сказал он в интервью передаче Орестократія.

По словам Буданова, он надеется, что среди побед будет освобождение Херсона.

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«В конце весны это все должно закончиться. К лету все должно закончиться», — сказал он.

Отвечая на вопрос, значит ли «завершение» выход на границы 91-го года, Буданов заявил, что «для начала — выйдем на эти границы».

«После завершения войны начнется очень серьезный политический процесс, связанный с изменениями в нынешней РФ: от России отсоединятся определенные регионы… Москва будет выплачивать репарации нам, это все их ждет, это приведет к смещению определенного экономического центра РФ на нашу территорию… т. е. там много очень шагов», — сказал глава разведки.

