«Весной война не закончится». У Украины нет ресурсов вести бесконечные контрнаступления — Мусиенко 31 марта, 13:36 Эксклюзив NV Военнослужащий легиона Свобода России вблизи линии фронта в Донецкой области (Фото:REUTERS/Alex Babenko)

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко не согласен с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, который заявил, что опасно воспринимать контрнаступление Украины как решающее сражение.

«У нас нет возможностей и ресурсов вести бесконечные контрнаступления, делать это по несколько раз. <...> Ресурс формируется для чего-то – для какого-то мероприятия, для какого-то действия. Мы тоже нуждаемся в восстановлении, если наши ресурсы будут иссякать. Сейчас, учитывая складывающиеся тенденции, нам партнеры говорят, что у нас появляется достаточно хороший шанс для того, чтобы совершить это контрнаступление и дойти до победы в этой войне», — рассказал Мусиенко в эфире Radio NV.

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Воспользоваться накопленными ресурсами, считает эксперт, нужно максимально эффективно уже этой весной.

«Означает ли это, что это обязательно приведет к окончанию войны? Нет к сожалению. Но это может означать, что мы чрезвычайно улучшим свое положение, освободим как можно больше территории, оккупированной врагом, и создадим перспективы для более быстрого и лучшего окончания этой войны. То есть у нас будут более выгодные позиции, с которых мы сможем уже доукомплектовывать наши силы, средства и ресурсы», — объяснил Мусиенко.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинское контрнаступление должно начаться в апреле-мае этого года по нескольким направлениям.

Накануне глава Минобороны США Ллойд Остин говорил, что у украинских сил хорошие шансы на успешное контрнаступление этой весной.

28 февраля руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что следующие три месяца в полномасштабной войне России против Украины будут очень активны и будут решать дальнейшее ход событий.