Беби-бума не будет. После войны украинцев станет меньше на миллионы — известный социолог Либанова 7 июня, 13:38 Цей матеріал також доступний українською Украинская беженка в Болгарии, 31 мая (Фото:REUTERS/Spasiyana Sergieva)

Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований объяснила в интервью НВ, почему после войны с Россией украинцев станет меньше на миллионы, как это отразится на экономике и почему не стоит рассчитывать на послевоенный беби-бум.

По ее словам, война закономерно влечет за собой повышение смертности, снижение рождаемости и ухудшение состояния здоровья.

«Но все же эти потери не будут носить катастрофический характер — они будут измеряться тысячами, а не миллионами», — отметила Либанова.

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Миллионные потери населения, по ее словам, связаны с миграцией — социолог отметила, что из Украины уехало по меньшей мере 4 млн людей.

«Без сомнения, часть эвакуированных женщин и детей осядет за границей, наладит быт и никогда не вернется в Украину. Более того, к ним поедут мужчины и родители, как только такая возможность появится», — уверена Либанова.

По ее словам, спрогнозировать общее количество таких случаев будет сложно и оно будет зависить от продолжительности горячей фазы боевых действий и ее распространенности по территории страны.

«Если война будет продолжаться, например, еще шесть месяцев — женщины, которые изначально не собирались эмигрировать, найдут себе стабильную работу за границей и там останутся. Следовательно, это могут быть варианты потерь от 600 тыс. до 5 млн соотечественников», — считает социолог.

Либанова прогнозирует, что такие потери неизбежно отразятся на сокращении рабочей силы, причем в сокращении ее молодой части.

«В будущем это окажет влияние на возможности бюджета страны финансировать обязательства государства. Следовательно, мы будем вынуждены активно привлекать рабочую силу из других стран, чтобы развивать экономику так, как она нуждается», — объясняет она.

Согласно прогнозу Либановой, в лучшем случае к 2030 году население Украины сократится до 35 млн, в худшем — до 30 млн.

Социолог также считает, что беби-бума, как во времена после Второй мировой войны, после войны в Украине не будет «главным образом благодаря развитию контрацептивов в ХХІ веке».

«Войны, после которых происходили беби-бумы, закончились в середине прошлого столетия. Тогда они продолжались годами, супруги были разведены подолгу, мужчины возвращались после длительного отсутствия, и женщины рожали столько детей, сколько удавалось. Сейчас же рождаются преимущественно те дети, которых хотят родители. А родители озабочены не столько рождением детей (более 1−2 на семью), сколько собственной жизнью — развитием, образованием, карьерой, отдыхом и т. д. », — объяснила она.

3 июня социолог Владимир Паниотто также прогнозировал, что Украину ждет вторая волна миграции — мужчины, разделенные сейчас со своими семьями попытаются к ним присоединиться за границей.

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