Холодный расчет Запада. Почему поражение Украины ему не выгодно, а обескровленная Россия — опасна. Разговор с американским экспертом 29 мая, 19:27 NV Премиум Десятки танков Leopard 1 и другой бронетехники немецкого производства в Бельгии, 31 января 2023 года (Фото:Yves Herman / REUTERS)

Констанц Штельценмюллер, авторитетный специалист по трансатлантической политике Брукингского института, — о том, почему Германия резко изменила свое отношение к российской агрессии в Украине, может ли Запад быстро нарастить производство оружия и насколько вероятно, что война закончится уже в этом году.

Открытое вторжение России изменило мнение Запада об Украине. Стойкость и мотивированность украинцев в борьбе с агрессором убедили западное сообщество в том, что это государство способно достичь членства в НАТО и ЕС, как бы это ни было сложно, считает Констанц Штельценмюллер, директор Центра США и Европы Брукингского института. С уроженкой Бонна, авторитетным специалистом по европейской и трансатлантической внешней политике NV пообщался на полях ежегодного Киевского форума по безопасности, организованного Фондом Арсения Яценюка Відкрий Україну.

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— Политика родной вам Германии относительно войны в Украине в последнее время кардинально изменилась — от очень слабого ответа до масштабной поддержки, в том числе и таким необходимым оружием. Почему, по вашему мнению, эти изменения произошли? Что повлияло на канцлера Олафа Шольца?