Когда начнется большое контрнаступление ВСУ? Военный эксперт назвал время и оценил шансы выйти к Крыму
Украинский военный в Часовом Яру, 12 апреля (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде назвал ориентировочное время большого контрнаступления Украины и оценил шансы выйти во время него к Крыму.
В эфире Radio NV Рустамзаде отметил, что в ближайшие 2-3 недели украинской армии не позволит наступать погода.
«Есть показатели прочности почвы. Тяжелая боевая техника не пройдет, если почва будет раскисшей», — объяснил военный эксперт.