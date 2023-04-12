Когда начнется большое контрнаступление ВСУ? Военный эксперт назвал время и оценил шансы выйти к Крыму 12 апреля, 18:50 NV Премиум Украинский военный в Часовом Яру, 12 апреля (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде назвал ориентировочное время большого контрнаступления Украины и оценил шансы выйти во время него к Крыму.

В эфире Radio NV Рустамзаде отметил, что в ближайшие 2-3 недели украинской армии не позволит наступать погода.

«Есть показатели прочности почвы. Тяжелая боевая техника не пройдет, если почва будет раскисшей», — объяснил военный эксперт.

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