Когда начнется большое контрнаступление ВСУ? Военный эксперт назвал время и оценил шансы выйти к Крыму

12 апреля, 18:50
NV Премиум
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Украинский военный в Часовом Яру, 12 апреля (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Украинский военный в Часовом Яру, 12 апреля (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде назвал ориентировочное время большого контрнаступления Украины и оценил шансы выйти во время него к Крыму.

В эфире Radio NV Рустамзаде отметил, что в ближайшие 2-3 недели украинской армии не позволит наступать погода.

«Есть показатели прочности почвы. Тяжелая боевая техника не пройдет, если почва будет раскисшей», — объяснил военный эксперт.

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Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Крым Украина-Россия Война в Украине Российско-украинская война Деоккупация Крыма Контрнаступление Война России против Украины когда закончится война Агиль Рустамзаде радио NV

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