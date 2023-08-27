Мысли филантропа. «Свободный мир не может позволить, чтобы война закончилась иначе, как победой Украины», — Говард Г. Баффетт 27 августа, 07:36 NV Премиум Американский бизнесмен и благотворитель Говард Г. Баффет часто посещает Украину (Фото:REUTERS / Hannah McKay)

Чем шокировала война американского бизнесмена и благотворителя Говарда Г. Баффета, и что его вдохновляет в Украине.

Говард Г. Баффет, бизнесмен и филантроп, сын американского инвестора и миллиардера Уоррена Баффета, по собственной воле системно помогает Украине и украинцам.

После 24 февраля прошлого года он посетил много деоккупированных и «горячих» мест в Украине. Младший Баффет делает эти визиты не только для того, чтобы собственными глазами увидеть и засвидетельствовать преступления россиян в Украине и рассказать о них на мировых площадках. Его фонд направляет немалые суммы на гуманитарные проекты, чтобы помочь пострадавшим общинам преодолеть последствия российской оккупации, боевых действий и обстрелов.

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Только за прошлый год на эти цели фонд направил примерно $150 млн.

Баффет стал одним из 30 героев проекта NV Люди, приближающие победу, который вышел в печатном № 3 за август.

Вдохновляющие истории этих людей, отобранных редакцией с помощью экспертов, частично написали журналисты NV, частично — известные украинцы и иностранцы. А некоторые из героев, как в частности и Баффет, рассказали о себе сами, ответив на пять вопросов редакции.

— Ваш худший день за время большой войны (кроме 24 февраля 2022 года)?

— Мне трудно ответить. Здесь есть две причины, и первая из них — я видел эту войну только как гость. Мне не приходилось терпеть военные невзгоды изо дня в день, как вынуждены терпеть украинцы, а особенно украинские дети. Во-вторых, я видел столько доказательств военных преступлений, совершенных Россией, что мне трудно выбрать худшее из них. Однако один разговор запечатлелся в моей памяти глубже всего. Во время посещения Бучи в июне 2022 года я имел возможность услышать личную историю жизни под оккупацией от 20-летней девушки, один день которой запомнился ей почти посекундно. Она описывала его в мельчайших деталях, в цветах и запахах, — как три месяца назад российский снайпер застрелил ее мать, когда они шли вместе по улице. Ее история глубоко личная и травмирующая, но она также символизирует масштаб и глубину вреда, который война нанесла жизням миллионов украинцев — тем, кто был вынужден бежать из страны, чтобы защитить детей, и тем, которые ушли на фронт. Тем, которые погибли от постоянных обстрелов жилых домов, и многочисленным невинно казненным гражданским. Я видел камеры, где их незаконно заключали в тюрьму, и камеры пыток с разнообразными орудиями, и братские могилы, в которых они похоронены. Это ужасно! Россия ведет войну на уничтожение Украины. Война травмирует и пытается сломать волю невинных. Для людей, которые живут в таких условиях, каждый день является худшим.

— Ваш лучший день за время большой войны?

— Начиная с апреля 2022-го я был в Украине восемь раз, и во время каждого визита меня вдохновляет стойкость людей, которых я встречаю. В апреле этого года я имел возможность присутствовать на открытии центра протезирования и реабилитации Superhumans во Львове, одного из проектов, которые мы финансируем. Встреча с пациентами клиники, настоящими суперлюдьми — это и есть мой лучший день. Их жизнь навсегда изменили обстрелы, ракеты или мины, они потеряли одну или несколько конечностей. А они все равно улыбаются и шутят! Вместо рук или ног у них теперь протезы, а еще — непоколебимое намерение стать сильнее, чем они были раньше. Они не позволяют этой войне победить их. Руслана, Денис, Петр, Артур и другие, с которыми я встречался, не примут поражения. Они вдохновляют всех и демонстрируют мужество народа Украины. Они показывают миру — Украина выйдет из этой войны сильнее!

— Ваше самое большое достижение?

— Я считаю это не столько достижением, сколько честью: уже трижды имел возможность лично встретиться с защитниками Украины, мужчинами и женщинами, которые воюют на передовой. Это люди очень разные, и до войны они были обычными гражданами, имели разный стиль жизни. Однако их преданность и храбрость чрезвычайные, потому что для защиты своей страны они поставили на карту самое ценное, что есть у каждого, — собственную жизнь. Такие воины, как Андрей Онистрат, — я встретил его через неделю после того, как он похоронил сына. Они вместе пошли на войну, вместе воевали, и сын погиб в бою. Вот эти люди приносят большие жертвы и сталкиваются с немыслимыми потерями, чтобы бороться за независимость и суверенитет Украины. Украинцы учат мир, как выглядит настоящая храбрость, и что нужно для борьбы за свободу и демократию.

— Каким будет, по вашему мнению, конец войны и когда это может произойти?

— Невозможно предсказать, как и когда закончится эта война, но в одном я уверен: свободный мир не может позволить, чтобы она закончилась иначе, как победой Украины. Украинцы воюют не только за себя, но и за свободный мир. Каждая свободолюбивая нация должна активизироваться и обеспечить Украину тем, что ей нужно, и тогда, когда ей это нужно, чтобы победить Россию.

— Что Украине надо будет в первую очередь решить после войны?

— Украина столкнется со многими проблемами после войны, включая разминирование, реконструкцию, экономическое восстановление и преодоление коллективной травмы, которую испытали миллионы украинцев из-за войны. Мир должен поддержать Украину. Но самое главное, что нужно Украине для достижения успеха, — чтобы украинский народ оставался единым в этих усилиях. Соборная Украина справится со всеми вызовами и выйдет из них сильнее, чем до войны. Это и будет окончательная победа над Россией.

Этот материал впервые напечатан в журнале NV № 3 за август 2023 года. Приобрести его можно здесь.