Три вопроса большого наступления ВСУ. Как, где и когда ВСУ используют новое западное оружие, чтобы окончательно переломить ход войны, — интервью NV 29 января, 08:11 Эксклюзив NV Идеальный танк. Американский Abrams является одним из технически совершенных танков мира, но его можно использовать только на плотных почвах. (Фото:US Army National Guard / Григорий Stevens via Reuters)

Чем помогут украинской армии танки Abrams и где ВСУ способны прорвать вражеский фронт, рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

За последние недели западные партнеры объявили, что отправят в Украину сотни единиц тяжелой техники, в том числе и танки. Речь идет о том, чтобы с помощью этого оружия ВСУ провели весной большое наступление на россиян, заставили тех отступать по всей линии фронта и отказаться от каких-либо иллюзий относительно оккупации украинских территорий.

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Где современную западную технику использует украинский Генштаб? Об этом NV поговорил с Александром Коваленко, военным экспертом группы Информационное сопротивление.

— Украина сейчас начинает массово копить технику. Где ВСУ может использовать ее ради наступления?

— На сегодняшний день мы можем говорить о том, что для ВСУ созданы наиболее комфортные полноценные условия для контрнаступления минимум на трех плацдармах: левобережная Херсонщина, Запорожская область и Луганщина. Они друг от друга отличаются условиями.

Луганщина, например, имеет сегодня возможности, но не хватает нескольких факторов: погодных условий (нам нужны сильные морозы для того, чтобы начать контрнаступление). Мы наблюдаем достаточно хорошее развитие событий у Кременной [центрально-западная часть Луганщины], особенно если мы говорим о южной части этого города, где мы наблюдаем контроль за очень важным лесом, а также за трассой Р-66 — от Кременной до Сватового [город к северу от Кременной]. Это может быть очень выгодным участком для прорыва. А также это наличие контроля за населенным пунктом Белогоровка, который может стать трамплином к выходу в Лисичанскую и Северодонецкую агломерацию [юго-восточнее Кременной] и так далее. И, конечно, если наступление будет возле Сватово, нужно будет некоторые действия реализовать, например, в направлении Нижней Дуванки, чтобы полноценно иметь контроль еще и за северной частью Р-66.

Но фактически сейчас мы можем говорить, что именно Луганщина — лучшее направление для контрнаступательных действий, если не считать фактор погодных условий.

Если мы говорим о левобережной Херсонщине, то здесь действительно есть перспектива Кинбурнской косы, но пока об этом рано говорить, хотя наша артиллерия смогла заставить россиян оттянуть часть своих подразделений от, условно говоря, 20-километровой буферной зоны именно на левобережной Херсонщине.

— А что происходит в Запорожской области?