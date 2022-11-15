Советы генерала Милли. Известные украинцы — о том, нужны ли мирные переговоры с РФ сейчас, когда мы наступаем 15 ноября, 14:04 Эксклюзив НВ После того, как ВСУ освободили Херсон, представители Вашингтона заговорили о возможности возобновления переговоров между Украиной и Россией (Фото:REUTERS / Oleksandr Ratushniak)

После того, как в западной прессе появилась информация, что одновременно два представителя Вашингтона — советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, — заговорили о переговорах Киева и Москвы, НВ спросил известных соотечественников, стоит ли Украине сейчас идти по этому пути

Сергей Фурса, заместитель директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital:



Я не думаю, что Украине сейчас следует идти на переговоры с Москвой, ведь россияне отклоняют условие вывода войск. И пока у нас есть возможность улучшить позиции на поле боя — это и есть лучшая переговорная стратегия.

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В то же время публично Украина, для сохранения консолидированной политики Запада, должна декларировать готовность к переговорам.

Сергей Гайдай, политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком:



Любой, кто с умыслом или по недоразумению говорит о сегодняшних переговорах между Украиной и Россией, играет на стороне РФ. Потому что Россия проигрывает войну. Более того, на этот момент у нее нет ресурсов вести успешные боевые действия, а Украина эти ресурсы наращивает. И на месте американских деятелей я говорил бы не о переговорах, а о резком увеличении потенциала Украины за счет поставок вооружения. А переговоры — это передышка для России, это замораживание конфликта, это все то же желание сохранить лицо агрессору и военному преступнику Путину вместе с его фашистским режимом. Сегодня это подыгрывание агрессору, дать ему возможность перегруппироваться, накопить силы, найти вооружение, мобилизовать новую партию военных, обучить их и т. д. Замораживание конфликта — мы уже это проходили.

Поэтому Украина не должна идти ни на какие переговоры, она должна продолжать боевые операции. А переговоры с Россией возможны только тогда, когда РФ готова будет выполнить все условия, которые прежде всего, включают освобождение украинских территорий в пределах границ 1991 года. Все остальное — капитуляция и подыгрывание агрессору.

А за этим условием должны следовать: демилитаризованная зона РФ не менее, чем на 100 км вдоль границы, многолетние репарации и возмещение всего ущерба, нанесенного этой войной Украине, вопрос выхода России из ООН и международный контроль за ядерным потенциалом.