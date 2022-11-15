Советы генерала Милли. Известные украинцы — о том, нужны ли мирные переговоры с РФ сейчас, когда мы наступаем
После того, как ВСУ освободили Херсон, представители Вашингтона заговорили о возможности возобновления переговоров между Украиной и Россией (Фото:REUTERS / Oleksandr Ratushniak)
После того, как в западной прессе появилась информация, что одновременно два представителя Вашингтона — советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, — заговорили о переговорах Киева и Москвы, НВ спросил известных соотечественников, стоит ли Украине сейчас идти по этому пути
Сергей Фурса, заместитель директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital:
Я не думаю, что Украине сейчас следует идти на переговоры с Москвой, ведь россияне отклоняют условие вывода войск. И пока у нас есть возможность улучшить позиции на поле боя — это и есть лучшая переговорная стратегия.
В то же время публично Украина, для сохранения консолидированной политики Запада, должна декларировать готовность к переговорам.
Сергей Гайдай, политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком:
Любой, кто с умыслом или по недоразумению говорит о сегодняшних переговорах между Украиной и Россией, играет на стороне РФ. Потому что Россия проигрывает войну. Более того, на этот момент у нее нет ресурсов вести успешные боевые действия, а Украина эти ресурсы наращивает. И на месте американских деятелей я говорил бы не о переговорах, а о резком увеличении потенциала Украины за счет поставок вооружения. А переговоры — это передышка для России, это замораживание конфликта, это все то же желание сохранить лицо агрессору и военному преступнику Путину вместе с его фашистским режимом. Сегодня это подыгрывание агрессору, дать ему возможность перегруппироваться, накопить силы, найти вооружение, мобилизовать новую партию военных, обучить их
Поэтому Украина не должна идти ни на какие переговоры, она должна продолжать боевые операции. А переговоры с Россией возможны только тогда, когда РФ готова будет выполнить все условия, которые прежде всего, включают освобождение украинских территорий в пределах границ 1991 года. Все остальное — капитуляция и подыгрывание агрессору.
А за этим условием должны следовать: демилитаризованная зона РФ не менее, чем на 100 км вдоль границы, многолетние репарации и возмещение всего ущерба, нанесенного этой войной Украине, вопрос выхода России из ООН и международный контроль за ядерным потенциалом.