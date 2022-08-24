«Умогилить московский империализм». Эксперт Петр Черник озвучил свой «непопулярный» прогноз относительно завершения войны 24 августа, 16:38 Эксклюзив НВ Немецкая САУ Panzerhaubitze 2000 ведет огонь на передовой в Донецкой области (Фото:REUTERS/Stringer)

Военный эксперт Петр Черник в эфире Радио НВ озвучил свои и, как сам говорит, непопулярные прогнозы по завершению войны России против Украины.

«На мой взгляд, эта фаза войны затихнет к осени. Подчеркиваю — затихнет, не отменится. Будет некая линия разграничения, которую невозможно спрогнозировать и предвидеть. Противник выставит большие артиллерийские рубежи и мы зайдем в артиллерийские дуэли. И так может продолжаться до следующего лета. А затем повторная фаза (и, надеюсь, конечная) российско-украинской войны, которая должна умогилить московский империализм», — убежден Черник.

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Украина, по его мнению, по-настоящему выдохнет только тогда, когда Россия распадется на 15−20 новых стран, у которых отберут ядерное оружие. Также обязательным элементом Черник называет вступление в НАТО.

«Давайте здраво сами себе скажем: это долгий путь. Нам нужно учиться жить, как живет Израиль. Кстати, Израиль воюет с 1948 года каждый день, и это не мешает ему быть процветающей страной», — добавил военный эксперт.

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